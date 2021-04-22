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"Крыса": ультрас "Динамо" освистали вратаря за поддержку Луческу (видео)

"Крыса": ультрас "Динамо" освистали вратаря за поддержку Луческу (видео)
Обновлено 12:58 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Во время матча 1/2 финала Кубка Украины "Агробизнес" - "Динамо" случилась перепалка между ультрас киевского клуба и главным тренером "Бело-синих" Мирчей Луческу. Споры продолжались и после поединка. В ходе конфликта вратарь столичной команды Денис Бойко заступился за румынского специалиста, однако нарвался на критику со стороны фанов.

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"Крыса", - кричали ультрас в адрес голкипера, который простоял весь матч на "ноль".

Видео перепалки с вратарем доступно в сети (на видео присутствует ненормативная лексика):

"Телеграф" напоминает, что матч "Агробизнес" - "Динамо" завершилась разгромной победой киевлян со счетом 0:3. У нас на сайте доступен полный видеообзор этой встречи. Ранее сообщалось, что ультрас успели поконфликтовать с Луческу во время игры, а Бущан попытался переубедить фанатов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 149

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Кубок Украины, Денис Бойко, ФК Агробизнес.
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