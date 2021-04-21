"Столы и иконы меня накрыли": президент "Ингульца" рассказал, как выжил после взрыва гранаты (Видео)

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк рассказал о смертельном происшествии с гранатой, что произошло с ним и его друзьями. Функционер рассказал о взрыве, что забрал жизнь одного человека, а также поведал, что с ним все в порядке.

"Заехал к друзьям на базу. Мы общались ни о чем, анекдоты рассказывали. Тут Вертилецкий (бизнесмен и друг Поворознюка) достает гранату и кладет ее на стол, затем он кладет гранату себе в карман, и она взрывается. Меня накрывает столом, падают иконы со стен на меня. Меня присыпало. Я смутно помню, как я оказался на улице. Затем я вызвал полицию и скорую", - рассказал Поворознюк клубной пресс-службе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК "Інгулець" Петрове (@fcinhulets)

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем матче "Ингулец" добыл ничью с "Рухом" при странном судействе.