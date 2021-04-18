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Судья "украл" гол у "Руха" в матче с "Ингульцом" (видео)

Судья "украл" гол у "Руха" в матче с "Ингульцом" (видео)
15:55 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

В воскресенье, 18 апреля, "Ингулец" в рамках матча 22-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Рух". Встреча, проходившая на стадионе "Зирка" в Кропивницком, завершилась со счетом 0:0.

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В первом тайме "Рух" был близок, чтобы открыть счет в игре, однако отсутствие VAR и системы автоматического определения гола сыграло со львовской командой злую шутку. В итоге после удара Максима Белого на 10-й минуте поединка мяч фактически пересек линию ворот хозяев, однако рефери не увидели этого, и взятие ворот не состоялось. В итоге команды так и не забили голов в отведенное время, хотя гости были к этому ближе. На 33-й минуте полузащитник "Руха" Юрий Климчук не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

Этот результат оставил "Ингулец" (20 очков) на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ, "Рух" (17 очков) - последний. В следующем туре "Ингулец" сыграет на выезде с "Динамо" (25.04.2021), а "Рух" проведет гостевой поединок с "Мариуполем" (23.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Динамо" в 22 туре переиграло "Шахтер" и уже в следующей игре может стать чемпионом УПЛ. После этого матча экс-форвард "Горняков" выругался в прямом эфире

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, ФК Рух, ФК Ингулец.
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