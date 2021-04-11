"Заря" обыграла "Ингулец" в чемпионате Украины (видео)

В воскресенье, "Заря" в рамках матча 21-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимала "Ингулец". Встреча, проходившая в Кропивницком на стадионе "Зирка", завершилась со счетом 2:0 в пользу луганчан.

Хозяева сумели открыть счет в начале второго тайма. На 51-й минуте Владлен Юрченко с линии вратарской замкнул передачу партнера. Еще через 15 минут за "Зарю" голом отметился Жунинью, который

Видео гола Юрченко:

Видео гола Жунинью:

Полный видеообзор матча будет доступен здесь в ближайшее время.

Этот результат позволил "Заре" (38 очков) вернуться на третье место в турнирной таблице УПЛ, "Ингулец" (19 очков) - десятый. В следующем туре луганчане на выезде сыграют с "Ворсклой" (17.04.2021), а "Ингулец" примет "Рух" (18.04.2021).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре "Заря" расправилась с "Рухом", а "Ингулец" уступил "Мариуполю".