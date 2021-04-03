Скачать
Суббота, 03.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Сосланный в дубль "Шахтера" бразилец тут же забил гол (видео)
Сосланный в дубль "Шахтера" бразилец тут же забил гол (видео)
Непобедимый боец ММА эффектной "вертухой" нокаутировал соперника (видео)
Непобедимый боец ММА эффектной "вертухой" нокаутировал соперника (видео)
Свитолина запела от счастья, вернувшись к Монфису (видео)
Свитолина запела от счастья, вернувшись к Монфису (видео)
Бой непобедимых бойцов ММА завершился брутальным нокаутом (видео)
Бой непобедимых бойцов ММА завершился брутальным нокаутом (видео)

"Мариуполь" и "Ингулец" выдали матч с семью голами (видео)

"Мариуполь" и "Ингулец" выдали матч с семью голами (видео)
Обновлено 16:38 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fcinhulets

В субботу, 3 апреля, "Мариуполь" в рамках матча 20-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Ингулец". Встреча, проходившая в Харькове на ОСК "Металлист", завершилась минимальной победой "хозяев" со счетом 4:3.

"Динамо" финансово простимулировало "Львов", который обыграл "Шахтер"

Поединок превратился в настоящий триллер, после того, как номинальные гости отыгрались с 2:0, однако класс "Мариуполя" все-таки оказался выше, и команда Остапа Маркевича с трудом, но добыла три очка. За приазовцев голами отметились Артем Бондаренко (хет-трик) и Петр Стасюк. За "Ингулец" забивали Михаил Плохотнюк, Илья Коваленко и Илья Швецов.

Эта победа позволила "Мариуполю" (21 очко) подняться на 9-е место в турнирной таблице УПЛ, "Ингулец" (19 очков) опустился на 10-е место. В следующем туре приазовцы примут "Шахтер" (10.04.2021), а "Ингулец" сыграет на выезде с "Зарей" (11.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Днепр-1" и "Львов" открыли программу матчей 20-го тура УПЛ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 187

Все по теме:

Футбол, ФК Мариуполь, ФК Ингулец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боец ММА вбил голову соперника-гиганта в канвас (видео)
02 Боец ММА между раундами обнаружил, что на его руке не хватает пальца (видео)
03 В чемпионате Украины футболист забил необычный гол спиной (видео)
04 В Бразилии футболист получил удаление на 10-й секунде матча за прыжок в соперника (видео)
05 Бой непобедимых бойцов ММА завершился брутальным нокаутом (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь