"Мариуполь" и "Ингулец" выдали матч с семью голами (видео)

В субботу, 3 апреля, "Мариуполь" в рамках матча 20-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Ингулец". Встреча, проходившая в Харькове на ОСК "Металлист", завершилась минимальной победой "хозяев" со счетом 4:3.

Поединок превратился в настоящий триллер, после того, как номинальные гости отыгрались с 2:0, однако класс "Мариуполя" все-таки оказался выше, и команда Остапа Маркевича с трудом, но добыла три очка. За приазовцев голами отметились Артем Бондаренко (хет-трик) и Петр Стасюк. За "Ингулец" забивали Михаил Плохотнюк, Илья Коваленко и Илья Швецов.

Эта победа позволила "Мариуполю" (21 очко) подняться на 9-е место в турнирной таблице УПЛ, "Ингулец" (19 очков) опустился на 10-е место. В следующем туре приазовцы примут "Шахтер" (10.04.2021), а "Ингулец" сыграет на выезде с "Зарей" (11.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Днепр-1" и "Львов" открыли программу матчей 20-го тура УПЛ.