Футболист "Зари" оформил красивый дубль в чемпионате Украины (видео)

В субботу, 3 апреля, "Рух" в рамках матча 20-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Зарю". Встреча, проходившая на "Арене Львов, завершилась убедительной победой гостей со счетом 0:2. Оба гола в красивом стиле забил полузащитник луганчан Артем Громов.

В дебюте первого тайма хавбек блестящим ударом с ходу пробил прямо в верхний угол ворот Бандуры. А под занавес второй половины встречи Артем вновь ударом в касание замкнул прострел партнера с левого фланга.

Это поражение оставило "Рух" (13 очков) на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, "Заря" (35 очков) закрепилась на третьем месте. В следующем туре львовяне примут "Минай" (11.04.2021), а луганчане сыграют дома с "Ингульцом" (11.04.2021).

"Телеграф" напоминает, что в стартовых матчах 20-го тура УПЛ было забито массу голов. "Днепр-1" отгрузил "Львову" 5 голов, а "Мариуполь" забил в ворота "Ингульца" четыре раза.