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"Я выполнил свою работу хорошо": лучший бомбардир УПЛ обиделся на Шевченко (видео)

"Я выполнил свою работу хорошо": лучший бомбардир УПЛ обиделся на Шевченко (видео)
Обновлено 13:08 Сегодня Телеграф Фото: ФК Ворскла

Украинский нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач, который по итогам сезона 2020/21 стал лучшим бомбардиром УПЛ, прокомментировал непопадание в расширенный состав национальной команды на Евро-2020. По словам форварда, он воспринял эту информацию нормально, однако и без слов понятно, что горький осадок в этой ситуации присутствует.

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"Много информации и разговоров ходило. Я был уверен, что вызовут (в сборную, - прим. ред.). Я к этому отнесся нормально. Не сильно расстроился. Это тренер решает, кого будет брать на Евро и сборы. Все, что от меня зависело, я выполнил. Я выполнил свою работу хорошо. Я в этом уверен. Тут уже не от меня зависело. Это решение тренера было", - сказал Кулач.

Отметим, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в расширенный состав национальной команды перед Евро-2020 взял таких форвардов: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо").

"Телеграф" напоминает, что гол Кулача помог "Ворскле" пробиться в еврокубки в сезоне 2021/22.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФК Ворскла, Футбол, Евро-2020, Владислав Кулач.
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