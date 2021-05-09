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"Ворскла" пробилась в еврокубки благодаря волевой победе над "Минаем" (видео)

"Ворскла" пробилась в еврокубки благодаря волевой победе над "Минаем" (видео)
Обновлено 17:47 Сегодня Телеграф Фото: УПЛ

В воскресенье, 9 мая, "Минай" в рамках матча 26-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Ворсклу". Встреча, проходившая в Ужгороде на стадионе "Авангард", завершилась со счетом 1:2 в пользу полтавской команды.

Прекрасный гол со штрафного - в обзоре матча "Днепр-1" - "Минай" (видео)

Хозяева сумели забить первыми. На седьмой минуте Алексей Хахлев реализовал пенальти. Уже через 7 минут полтавчане отыгрались благодаря точному выстрелу Ибрагима Кане, который в касание переправил мяч в ворота после скидки партнера. Победу гостям принес пенальти, который на 41-й минуте реализовал Владислав Кулач.

Этот результат оставил "Минай" (18 очков), который еще в прошлом туре со скандалом лишился шансов на выживание в УПЛ, на последнем месте в турнирной таблице украинского первенства, "Ворскла" (41 очко) благодаря этой победе поднялась на пятую строчку. Таким образом, полтавчане сыграют в Лиге конференций в следующем сезоне.

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре "Ворскла" дала бой "Десне".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, ФК Минай.
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