Прекрасный гол со штрафного - в обзоре матча "Днепр-1" - "Минай" (видео)

В субботу, 24 апреля, "Днепр-1" в рамках матча 23-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Минай". Встреча, проходившая на "Днепр Арене", завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли точные выстрелы Артема Довбика, Сергея Булецы и Марио Чузе, который реализовал пенальти. Особенно красивым оказался второй гол днепрян - Булеца со штрафного попал прямо в "девятку" ворот Поповича.

Этот результат позволил "Днепру-1 " (29 очков) подняться на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины, "Минай" (18 очков) - последний. В следующем туре днепряне сыграют в гостях с "Шахтером" (01.05.2021), а закарпатская команда проведет выездной поединок против "Зари" (02.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что на матче "Миная" со "Львовом" болельщики "забили" на карантин.