"Шахтер" показал, что происходило в подтрибунном помещении перед скандальным матчем с "Минаем" (видео)

Матч 25-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 "Минай" - "Шахтер" начался с большого скандала. Закарпатская команда долгое время отказывалась играть, однако все-таки вышла на поле, но начало встречи пришлось перенести на полчаса. Видеокадрами закулисья поединка поделилась пресс-служба "Горняков".

"Шахтер" из-за странных действий соперников дважды проводил разминку на поле НСК "Олимпийский". А вот "Минай" и вовсе разминался в подтрибунном помещении.

"Телеграф" напоминает, что матч "Минай" - "Шахтер" завершился разгромной победой дончан, при этом закарпатская команда потеряла шансы на сохранение прописки в элитном футбольном дивизионе Украины. Сообщается, что футболисты "Миная" отказывались выходить на поле из-за аномальных коэффициентов на это поединок, однако под давлением футбольных функционеров игра таки состоялась.