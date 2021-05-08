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"Шахтер" показал, что происходило в подтрибунном помещении перед скандальным матчем с "Минаем" (видео)

"Шахтер" показал, что происходило в подтрибунном помещении перед скандальным матчем с "Минаем" (видео)
Обновлено 15:19 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Матч 25-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 "Минай" - "Шахтер" начался с большого скандала. Закарпатская команда долгое время отказывалась играть, однако все-таки вышла на поле, но начало встречи пришлось перенести на полчаса. Видеокадрами закулисья поединка поделилась пресс-служба "Горняков".

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"Шахтер" из-за странных действий соперников дважды проводил разминку на поле НСК "Олимпийский". А вот "Минай" и вовсе разминался в подтрибунном помещении.

"Телеграф" напоминает, что матч "Минай" - "Шахтер" завершился разгромной победой дончан, при этом закарпатская команда потеряла шансы на сохранение прописки в элитном футбольном дивизионе Украины. Сообщается, что футболисты "Миная" отказывались выходить на поле из-за аномальных коэффициентов на это поединок, однако под давлением футбольных функционеров игра таки состоялась.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,007

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Минай.
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