"Шахтер" отправил "Минай" в Первую лигу (видео)

В четверг, 6 мая, "Минай" в рамках матча 25-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Шахтер". Встреча состоялась в Киеве на НСК "Олимпийский" и завершилась со счетом 0:4 в пользу донецкой команды.

За "Горняков" голами отметились Манор Соломон, Майкон и Тарас Степаненко, оформивший дубль.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Соломона:

Видео гола Майкона:

Видео второго гола Степаненко:

Полный видеообзор матча "Минай" - "Шахтер" будет доступен здесь позднее.

Это поражение оставило "Минай" (18 очков) на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, "Шахтер" (51 очко) досрочно завоевал серебряные медали. В последнем туре закарпатцы примут "Ворсклу" (09.05.2021), а "Горняки" проведут домашний поединок с "Ингульцом" (09.05.2021). Отметим, уступив дончанам, "Минай" досрочно вылетел в Первую лигу.

"Телеграф" напоминает, что перед матчем прогремел большой скандал. "Минай" с опозданием прибыл на стадион и заперся в раздевалке. Только после ультиматума организаторов команда вышла на игру с 30-минутным опозданием. Сообщается, что футболисты устроили демарш в связи с аномальными коэффициентами на эту встречу. Примечательно, что скандальная ставка "тотал больше 3,5" в итоге и сыграла.