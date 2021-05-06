Ракицкий "привез" позорный гол в ворота "Зенита" и стал посмешищем (видео)

Украинский футболист Ярослав Ракицкий, который выступает за "Зенит", оконфузился в матче чемпионата России.

В поединке 28-го тура команда Ярослава нанесла сокрушительное поражение "Локомотиву" со счетом 6:1 и добыла досрочную победу в чемпионате страны. Московская команда сумела забить гол лишь благодаря странным действиям Ракицкого, который в простой ситуации потерял мяч, что привело к голу Франсуа Камано.

Видео фейла Ракицкого доступно в сети:

Отметим, подобным образом в игре за национальную сборную Украины ошибся Виталий Миколенко, фейл которого привел к ничьей с Финляндией в отборе на ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что за Ракицкого вступился Евгений Селезнев.