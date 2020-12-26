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Проживающий в России Калиниченко категорически против Ракицкого в сборной Украины (видео)

Проживающий в России Калиниченко категорически против Ракицкого в сборной Украины (видео)
Обновлено 14:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

Бывший игрок сборной Украины Максим Калиниченко, проживающий в России, высказался касательно ситуации с украинскими футболистами, которые выступают в РФ и которых не вызывают в национальную команду.

"Странно ли, что Ракицкого и других игроков, выступающих в РФ, не вызывают в сборную Украины? Нет, не странно. Почему это странно? Он сделал выбор. Он знал, на что идет, как и другие ребята. Политика у нас везде сейчас. Человек имеет выбор: сделать так, как будет лучше ему, либо так, чтобы другие не сказали про него плохо. Но всем не угодишь в этой жизни.

Вызвал бы Ракицкого, если бы был тренером сборной Украины? Конечно, нет. Ну и не дали бы. Вызвал бы, если бы не давили? А общественность вокруг? На сегодняшний день она решает", - рассказал Калиниченко в эфире передачи "Футбольный хейт".

Ранее украинский тренер Роман Григорчук ответил на вопрос, чтобы сделал с Ракицким, если бы возглавлял сборную Украины.

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Все по теме:

Футбол, Максим Калиниченко, Ярослав Ракицкий.

Автор:

Телеграф
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