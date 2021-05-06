"Минай" прибыл на игру с "Шахтером", но команда закрылась в раздевалке

Главный тренер "Миная" Николай Цымбал приехал на игру 25-го тура чемпионата Украины с "Шахтером" на собственном транспорте, а его команда прибыла на игру лишь за полчаса до запланированного времени начала поединка. Об этом сообщает телеканал "Футбол 1".

По информации источника, "Минай" не вышел на разминку, а команда закрылась в раздевалке.

Обновлено: Если "Минай" не выйдет на игру в подтрибунное помещение в 19:25, то команде засчитают техническое поражение.

Включение со стадиона перед игрой:

"Телеграф" напоминает, что матч "Минай" - "Шахтер" должен был начаться 6 мая в 19:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что "Минай" решил устроить демарш из-за аномальных котировок букмекеров на игру с "Горняками".