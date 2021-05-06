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Де Дзерби согласился возглавить "Шахтер"

Де Дзерби согласился возглавить "Шахтер"
Обновлено 11:32 Сегодня Телеграф Фото: Twitter Rahulvn5

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби дал принципиальное согласие на работу в "Шахтере". Об этом сообщает ViolaNews.

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По информации источника, итальянский специалист контактировал с помощником директора по футболу "Шахтера" Карло Николини. Сообщается, что Де Дзерби понравилась концепция развития проекта "Шахтер" и в ходе беседы он подтвердил, что будет рад возглавить донецкую команду. Отмечается, что вместе с Роберто в Украину могут полететь несколько футболистов "Сассуоло".

Кроме того, издание отмечает, что тренер также интересен "Фиорентине".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" умудрился проиграть "Александрии" в чемпионате Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 231

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ФК Шахтер, Футбол, Роберто Де Дзерби.
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