Де Дзерби согласился возглавить "Шахтер"

Главный тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзерби дал принципиальное согласие на работу в "Шахтере". Об этом сообщает ViolaNews.

По информации источника, итальянский специалист контактировал с помощником директора по футболу "Шахтера" Карло Николини. Сообщается, что Де Дзерби понравилась концепция развития проекта "Шахтер" и в ходе беседы он подтвердил, что будет рад возглавить донецкую команду. Отмечается, что вместе с Роберто в Украину могут полететь несколько футболистов "Сассуоло".

Кроме того, издание отмечает, что тренер также интересен "Фиорентине".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" умудрился проиграть "Александрии" в чемпионате Украины.