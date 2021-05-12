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Главная звезда сборной Нидерландов не сыграет с Украиной на Евро-2020

Главная звезда сборной Нидерландов не сыграет с Украиной на Евро-2020
Обновлено 13:58 Сегодня Телеграф Фото: Instagram liverpoolfc

Защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк (на фото справа) сообщил, что пропустит грядущий чемпионат Европы по футболу.

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Звездный футболист решил не рисковать своим здоровьем и планомерно завершить свое восстановление после тяжелейшей травмы, полученной в стыке с вратарем сборной Англии Джорданом Пикфордом в октябре 2020 года.'

"Конечно, чувствую себя опустошенным из-за того, что не сыграю на Евро и не смогу вести за собой свою страну, но мне и всем нужно принять нынешний расклад. Считаю, что принял правильное решение, хоть это и трудно", - цитирует ван Дейка официальный сайт "Ливерпуля".

Видео травмы ван Дейка:

Таким образом, Вирлджил не примет участия в матче Евро-2020 против Украины. Именно поединком с Нидерландами подопечные Андрея Шевченко стартуют на чемпионате Европы, который пройдет на полях Старого Света с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что была представлена форма, в которой будут работать рефери на Евро-2020.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Нидерландов, ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Евро-2020, Вирджил Ван Дейк.
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