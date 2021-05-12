Главная звезда сборной Нидерландов не сыграет с Украиной на Евро-2020

Защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк (на фото справа) сообщил, что пропустит грядущий чемпионат Европы по футболу.

Звездный футболист решил не рисковать своим здоровьем и планомерно завершить свое восстановление после тяжелейшей травмы, полученной в стыке с вратарем сборной Англии Джорданом Пикфордом в октябре 2020 года.'

"Конечно, чувствую себя опустошенным из-за того, что не сыграю на Евро и не смогу вести за собой свою страну, но мне и всем нужно принять нынешний расклад. Считаю, что принял правильное решение, хоть это и трудно", - цитирует ван Дейка официальный сайт "Ливерпуля".

Видео травмы ван Дейка:

Таким образом, Вирлджил не примет участия в матче Евро-2020 против Украины. Именно поединком с Нидерландами подопечные Андрея Шевченко стартуют на чемпионате Европы, который пройдет на полях Старого Света с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что была представлена форма, в которой будут работать рефери на Евро-2020.