Кэти Перри вспомнила годы своей юности в новом клипе с Пикачу (видео)

Американская певица Кэти Перри, которая в августе прошлого года впервые стала мамой, родив от голливудского актера Орландо Блума, выпустила новый клип под названием Electric.

Новое музыкальное видео артистка приурочила к 25-летию франшизы Pokémon ("Покемон"). Новый сингл войдет в грядущий альбом "Pokémon 25: The Album".

В юности Кэти была очень увлечена мультипликационной серией, поэтому ей было в радость внести свой вклад в празднование годовщины. В ролике исполнительница вспоминает молодые годы на Гавайях вместе с Пикачу - самым популярным среди покемонов.

Режиссером клипа выступил американский клипмейкер мексиканского происхождения Карлос Лопес Эстрада.

Напомним, что в январе 2021 года Кэти Перри заворожила публику своим выступлением на концерте по случаю инаугурации Джо Байдена.