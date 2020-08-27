У Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь: трогательное фото

Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум стали родителями.

В среду, 26 августа, 35-летняя американская певица Кэти Перри и ее 43-летний жених - актер Орландо Блум, стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Дейзи Дав.

Об этом на своей личной странице в Интаграм сообщил звездный отец, сопроводив пост черно-белым снимком новорожденной.

"Мы полны любовью и радуемся безопасному и здоровому рождению нашей дочери", - написал Блум.

View this post on Instagram A post shared by Orlando Bloom (@orlandobloom) on Aug 26, 2020 at 9:31pm PDT

Стоит отметить, что новость также появилась на странице UNICEF, послами которого являются новоиспеченные родители.

Этот ребенок стал первым для Перри, и вторым для Блума, у которого есть сын Блум от экс-супруги Миранды Керр.

Напомним, о своей беременности Кэти Перри объявила в клипе под названием Never Worn White. Ролик был опубликован в марте 2020 года.

Как сообщалось ранее, Кэти Перри показала, где будет жить ее малышка. Также, в СМИ появилась информация о том, что актриса Дженнифер Энистон станет крестной мамой дочери Кэти Перри и Орландо Блума.