Звезда фильма "Один дома" напомнил о своем 40-летии: "Хотите почувствовать себя старыми?"

Трудно поверить, что Кевину из фильма "Один дома" 26 августа исполняется 40 лет.

В свой день рождения Маколей Калкин опубликовал забавный пост на своей официальной странице в соцсети Twitter.

"Эй, народ! Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Пожалуйста", - написал Калкин.

За восемь часов запись набрала 1,4 миллиона лайков.

