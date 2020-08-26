Порнография и гендерная идентичность: Кара Делевинь будет вести шоу о сексуальности

Известная актриса Кара Делевинь станет ведущей документального сериала о сексуальности. В шоу будет 6 серий.

28-летняя Кара Делевинь начнет вести шоу под названием Planet Sex о сексуальности и отношениях между людьми. Модель выступит в качестве главного эксперта на телеканале BBC Three.

В нем будут подниматься темы порнографии, сексуальности, сексуальной ориентации и других подобных тем.

Сама ведущая будет иметь возможность стать участницей экспериментов и побывать в секс-лабораториях мира: "Как бы человек не определял себя, как "он", "она" или "они", я все равно влюбляюсь в этого человека. Меня он привлекает".

View this post on Instagram Selfie on film A post shared by Cara Delevingne (@caradelevingne) on Aug 26, 2020 at 7:37am PDT

Напомним, Кара никогда не скрывала романтических отношений с девушками. Долгое время супермодель встречалась с актрисой Эшли Бенсон. А сейчас ходят слухи, что Делевинь завела роман с с 25-летней актрисой Маргарет Куэлли.

Также, недавно 27-летняя звезда призналась, что пол партнера для нее не имеет значения.

Как сообщалось ранее, известный изобретатель Илон Маск решил прокомментировать информацию о его сексуальной связи с Эмбер Херд и Карой Делевинь.