Порнография и гендерная идентичность: Кара Делевинь будет вести шоу о сексуальности

28-летняя Кара Делевинь начнет вести шоу под названием Planet Sex о сексуальности и отношениях между людьми. Модель выступит в качестве главного эксперта на телеканале BBC Three.
В нем будут подниматься темы порнографии, сексуальности, сексуальной ориентации и других подобных тем.
Сама ведущая будет иметь возможность стать участницей экспериментов и побывать в секс-лабораториях мира: "Как бы человек не определял себя, как "он", "она" или "они", я все равно влюбляюсь в этого человека. Меня он привлекает".
View this post on Instagram
Напомним, Кара никогда не скрывала романтических отношений с девушками. Долгое время супермодель встречалась с актрисой Эшли Бенсон. А сейчас ходят слухи, что Делевинь завела роман с с 25-летней актрисой Маргарет Куэлли.
Также, недавно 27-летняя звезда призналась, что пол партнера для нее не имеет значения.
Как сообщалось ранее, известный изобретатель Илон Маск решил прокомментировать информацию о его сексуальной связи с Эмбер Херд и Карой Делевинь.