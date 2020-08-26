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Фото в откровенном купальнике Ирины Шейк облетело всю сеть

Фото в откровенном купальнике Ирины Шейк облетело всю сеть
Обновлено 14:40 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Известная супермодель поделилась новым пляжным фото в купальнике с анималистические принтом.

Знаменитая топ-модель Ирина Шейк похвасталась стройной фигурой на берегу моря.

На своей личной странице в Инстаграм 34-летняя звезда поделилась пляжным фото, где предстала в сексуальном раздельном купальнике с анималистические принтом, демонстрируя упругие ягодицы.

Стройные загорелые ноги и тонка талия сразу привлекают внимание даже несмотря на то, что Шейк снята с дальнего расстояния.

 
 
 
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Пользователи социальной сети восхитились формами знаменитости и оставили в комментариях множество комплиментов: "Такая красотка и одна. Да перевелись мужики", "БОГИНЯ", "Вы прекрасная".

Как сообщалось ранее, модель Ирина Шейк впечатлила провокационным образом в ванной.

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Все по теме:

Ирина Шейк, Стиль.

Автор:

Телеграф
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