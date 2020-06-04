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"Я влюбляюсь в человека - вот и все": Кара Делевинь считает себя пансексуалкой

"Я влюбляюсь в человека - вот и все": Кара Делевинь считает себя пансексуалкой
14:42 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:27-летняя звезда призналась, что пол партнера для нее не имеет значения, потому что прежде всего в человеке она видит личность.

После расставания с Эшли Бенсон модель и актриса Кара Делевинь дала откровенное интервью о своей сексуальности. 

"Думаю, я навсегда останусь пансексуалкой. Неважно, он это, или она, я влюбляюсь в человека - вот и все. Меня привлекает этот человек", - рассказала Кара в интервью Variety.

При этом модель призналась, что выросла в старомодной английской семье, и одно время не хотела признавать, кем она является.

Я использовала слово "гей", чтобы описать дерьмовые вещи, вроде: "Чувак, это так по-гейски". Если бы мне сказали: "О боже, представь, что встречаешься с женщиной", я бы ответила: "Это отвратительно". Думаю, это происходило потому, что я просто не хотела признавать, кто я есть. Я не хотела расстраивать свою семью. Я была глубоко несчастна и подавлена".

Кара Делевинь и Кендалл Дженнер позируют в одежде из коллекции модного бренда для дома (Фото)

Делевинь добавила, что как только смогла свободно заговорить о своей сексуальности, перестала что-либо скрывать. Тогда, преодолев страх, она призналась отцу, что ее привлекают женщины. Сделать это ее подтолкнуло разбитое сердце после расставания с девушкой.

"Я была искренне напугана. Но он сказал: "Она не стоит твоей энергии. Ты заслуживаешь, чтобы тебя любили". Он был таким милым, что я даже сейчас могу расплакаться", - сказала она.

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Модель, супермодель, Ориентация, Кара Делевинь, Пансексуал.
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