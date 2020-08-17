Кэти Перри показала, где будет жить ее малышка (Видео)

35-летняя Кэти Перри и ее жених, голливудский актер Орландо Блум завершили все приготовления к появлению на свет своей дочери.

Знаменитая американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум готовятся стать родителями. Уже совсем скоро на свет появится их малышка.

Певица решила похвастаться детской комнатой, оформленной в розовых оттенках, в рамках еженедельного прямого эфира Smile Sunday.

Смотрите live от Кэти Перри на YouTube:

Демонстрируя в лайве комнату будущей крохи, Перри также показала белую колыбель, кресло-качалку, стол для пеленания и гардероб. Кроме того, зрители увидели забавный детский комбинезон, украшенный изображением лица Блума.

Во время прямого эфира Перри назвала будущую дочь "Кики", рассекретив ее имя.

"Кики Перри — так я называю ее. Она все еще наслаждается временем, проведенным в моем животе", — сказала певица.

Напомним, 35-летняя американская певица в интервью радиоведущего Говарда Стерна объяснила, почему ее возлюбленный Орландо Блум катался на лодке абсолютно голым в 2016 году.