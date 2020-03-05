Вся в цветах: Кэти Перри презентовала новый клип (Видео)

Американская певица Кэти Перри представила клип на песню Never Worn White. В начале и конце композиции звучит отрывок из вальса Мендельсона. В ролике певица появляется в цветочном платье, а также белом - похожем на свадебное.