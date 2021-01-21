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Под праздничный салют: Кэти Перри выступила на концерте по случаю инаугурации Байдена (видео)

Под праздничный салют: Кэти Перри выступила на концерте по случаю инаугурации Байдена (видео)
Обновлено 13:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram KATY PERRY

Популярная американская певица Кэти Перри, которая в августе прошлого года родила дочку от британского актера Орландо Блума, выступила на праздничном концерте в честь инаугурации 46-го президента США Джо Байдена - Celebrating America.

На торжественном мероприятии выступили мировые знаменитости, такие как Джон Бон Джови, Деми Ловато, Джастин Тимберлейк, Ант Клемонс, а финалом стало фееричное выступление Кэти Перри с исполнением ее собственной песни Firework ("Фейерверк"). Стоить отметить, что сингл повествует о самовыражении и вдохновении человека в жизни.

На праздновании вступления Байдена на пост президента американская исполнительница появилась в очень красивом наряде - элегантном белоснежном ансамбле модельера Тома Брауна. Компанию Перри составил ее бойфренд, голливудский актер Орландо Блум.

 
 
 
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Напомним, что на самой инаугурации имели честь выступить певицы Дженнифер Лопес и Леди Гага, которые также блеснули своими роскошными нарядами.

Жемчуг, фиолетовый цвет и кристаллы Сваровски: самые модные тренды с инаугурации Байдена (фото)

Трансляция праздничного концерта по случаю инаугурации Джо Байдена 20.01.2021 - смотреть видео:

Ранее сообщалось, что 20 января Дональд и Мелания Трамп навсегда покинули Белый дом. Сейчас супруги находятся во Флориде.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 187

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Кэти Перри, Орландо Блум, Инаугурация, Концерты, Firework.
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