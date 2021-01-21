Под праздничный салют: Кэти Перри выступила на концерте по случаю инаугурации Байдена (видео)

Популярная американская певица Кэти Перри, которая в августе прошлого года родила дочку от британского актера Орландо Блума, выступила на праздничном концерте в честь инаугурации 46-го президента США Джо Байдена - Celebrating America.
На торжественном мероприятии выступили мировые знаменитости, такие как Джон Бон Джови, Деми Ловато, Джастин Тимберлейк, Ант Клемонс, а финалом стало фееричное выступление Кэти Перри с исполнением ее собственной песни Firework ("Фейерверк"). Стоить отметить, что сингл повествует о самовыражении и вдохновении человека в жизни.
На праздновании вступления Байдена на пост президента американская исполнительница появилась в очень красивом наряде - элегантном белоснежном ансамбле модельера Тома Брауна. Компанию Перри составил ее бойфренд, голливудский актер Орландо Блум.
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Напомним, что на самой инаугурации имели честь выступить певицы Дженнифер Лопес и Леди Гага, которые также блеснули своими роскошными нарядами.
Трансляция праздничного концерта по случаю инаугурации Джо Байдена 20.01.2021 - смотреть видео:
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