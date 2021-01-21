Жемчуг, фиолетовый цвет и кристаллы Сваровски: самые модные тренды с инаугурации Байдена (фото)

В среду, 20 января, состоялась торжественная инаугурация 46-го президента США - Джо Байдена, а когда американские лидеры находятся в центре внимания в такой важный день, иногда то, во что они одеты, может сказать больше, чем их самые красноречивые речи для избирателей.
Модный консультант из Вашингтона Лорен Ротман говорит, что американцы всегда интересовались тем, какие наряды их политические лидеры выбирают на торжества по случаю инаугурации, пишет BBC.
Итак, давайте посмотрим, насколько стильными были американские лидеры страны и артисты по случаю инаугурации президента.
Камала Харрис
Фиолетовый ансамбль вице-президента Камалы Харрис от Christopher John Rogers уже произвел впечатление.
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"Символично, что это двухпартийный цвет, потому что он сочетает в себе (республиканский) красный и (демократический) синий", - говорит Ротман.
Но это не единственная причина, по которой фиолетовый занимает особое место для американских женщин в политике. Суфражистки часто носили этот цвет в 1900-х годах, когда боролись за право женщин голосовать. Жемчужное ожерелье Харрис также отсылает к традициям ее женского сообщества Alpha Kappa Alpha, старейшего общества в США, полностью состоящего из афроамериканок.
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Мишель Обама
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Фиолетовый свитер Мишель Обамы от Sergio Hudson, брюки-палаццо и пальто, а также идеально завитые волосы не разочаровали поклонников бывшей первой леди.
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По словам Ротман, от ношения как элитной, так и уличной моды, миссис Обама "создавала наследие" в том же смысле, что и Нэнси Рейган и Джеки Кеннеди. За восемь лет пребывания в Белом доме она также отметила многих "независимых американских дизайнеров".
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Леди Гага
На инаугурации 2021 года выступили Дженнифер Лопес (в ярко-белом ансамбле) и Леди Гага.
Все внимание привлекло изготовленное на заказ черно-красное платье Schiaparelli Гаги или, точнее, большая золотая брошь в форме голубя, которую певица носила поверх него.
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Джилл Байден
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Джилл Байден появилась на официальной церемонии инаугурации в сшитом на заказ шерстяном твидовом пальто цвета "аквамарин" и костюме от независимого лейбла New York Makarian. Выбрав пальто со слегка мерцающими кристаллами Сваровски, Байден дала понять, что она, вероятно, будет поддерживать менее известных дизайнеров во время своего пребывания в Белом доме.
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Ротман говорит, что этот наряд свидетельствует об ответственности и скромности миссис Байден: "Мы уже знаем, что Байдены очень сплочены, а это означает, что они уже здесь и сейчас готовы взяться за работу".
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"Телеграф" вспомнил, в каких нарядах Джилл Байден и Мелания Трамп блистали на президентских дебатах 29 сентября в прошлом году.