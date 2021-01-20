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Мелания Трамп поразила ярким нарядом во Флориде (фото)

Мелания Трамп поразила ярким нарядом во Флориде (фото)
Обновлено 23:56 Ср, 20 Январь 2021 Телеграф Фото: twitter

Пока новоиспеченный президент США Джо Байден произглашал клятву, Дональд Трамп со своей супругой Меланией покинули Белый Дом и направились во Флориду.

Мелания Трамп — заядлая модница. Ее образы всегда красивые и утонченные. Пока пара летела с Вашингтона в солнечный Палм-Бич, экс-первая леди успела сменить “траурный” черный наряд, на котором была на инаугурации Байдена, на платье от Gucci с геометрическим принтом ярко-оранжевого и насыщенного синего цветов.

 
 
 
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Отметим, что пара отказалась принимать участие в инаугурации нового президента, нарушив многолетнюю традицию передачи власти в стране.

Ранее, “Телеграф” сообщал, что дочь Дональда Трампа Тиффани обручилась с миллиардером из Нигерии.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Образ, Наряд, Мелания Трамп.
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