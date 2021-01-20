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Среда, 20.01.2021
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Младшая дочь Трампа объявила о помолвке с миллиардером из Нигерии

Младшая дочь Трампа объявила о помолвке с миллиардером из Нигерии
Обновлено 12:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram Tiffany Trump

Во вторник, 19 января, 27-летняя дочь Дональда Трампа и его бывшей второй жены Марлы Мейплз объявила о помолвке с 23 -летним миллиардером Майклом Булосом.

 Новостью Тиффани Трамп поделилась в официальном аккаунте в Инстаграме.

"Для меня было честью отпраздновать многие исторические события и создать воспоминания вместе с моей семьей здесь, в Белом доме, и нет ничего более особенного, чем моя помолвка с моим удивительным женихом Майклом! Чувствую себя счастливой и взволнованной перед следующей главой!", - подписала фото девушка, сделанное в Белом доме.

 
 
 
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С помолвкой также поздравила сестра Тиффани - Иванка Трамп: "Так рада за тебя и Майкла! Люблю тебя, Тифф!"

иванка трамп поздравила тиффани трамп с помолвкой

Тиффани Трамп известна как модель и певица. Родители предпочли назвать девочку в честь ювелирной компании Tiffany & Co.

 
 
 
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Тиффани агитировала за своего отца на президентских выборах, а в 2016 году была одним из спикеров республиканской конвенции.

 
 
 
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Трампа силой отговорили от дерзкой выходки в последние часы президентства

Майкл, который является выходцем из состоятельной нигерийской семьи, встречался с Тиффани на протяжении двух лет.

 
 
 
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Напомним, что в среду, 20 января, новоизбранный президент США Джо Байден принесет присягу главы государства.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 255

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Дональд Трамп, Иванка Трамп, Тиффани Трамп, Майкл Булос.
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