Младшая дочь Трампа объявила о помолвке с миллиардером из Нигерии

Во вторник, 19 января, 27-летняя дочь Дональда Трампа и его бывшей второй жены Марлы Мейплз объявила о помолвке с 23 -летним миллиардером Майклом Булосом.

Новостью Тиффани Трамп поделилась в официальном аккаунте в Инстаграме.

"Для меня было честью отпраздновать многие исторические события и создать воспоминания вместе с моей семьей здесь, в Белом доме, и нет ничего более особенного, чем моя помолвка с моим удивительным женихом Майклом! Чувствую себя счастливой и взволнованной перед следующей главой!", - подписала фото девушка, сделанное в Белом доме.

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С помолвкой также поздравила сестра Тиффани - Иванка Трамп: "Так рада за тебя и Майкла! Люблю тебя, Тифф!"

Тиффани Трамп известна как модель и певица. Родители предпочли назвать девочку в честь ювелирной компании Tiffany & Co.

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Тиффани агитировала за своего отца на президентских выборах, а в 2016 году была одним из спикеров республиканской конвенции.

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Майкл, который является выходцем из состоятельной нигерийской семьи, встречался с Тиффани на протяжении двух лет.

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Напомним, что в среду, 20 января, новоизбранный президент США Джо Байден принесет присягу главы государства.