Младшая дочь Трампа объявила о помолвке с миллиардером из Нигерии

Во вторник, 19 января, 27-летняя дочь Дональда Трампа и его бывшей второй жены Марлы Мейплз объявила о помолвке с 23 -летним миллиардером Майклом Булосом.
Новостью Тиффани Трамп поделилась в официальном аккаунте в Инстаграме.
"Для меня было честью отпраздновать многие исторические события и создать воспоминания вместе с моей семьей здесь, в Белом доме, и нет ничего более особенного, чем моя помолвка с моим удивительным женихом Майклом! Чувствую себя счастливой и взволнованной перед следующей главой!", - подписала фото девушка, сделанное в Белом доме.
View this post on Instagram
С помолвкой также поздравила сестра Тиффани - Иванка Трамп: "Так рада за тебя и Майкла! Люблю тебя, Тифф!"
Тиффани Трамп известна как модель и певица. Родители предпочли назвать девочку в честь ювелирной компании Tiffany & Co.
View this post on Instagram
Тиффани агитировала за своего отца на президентских выборах, а в 2016 году была одним из спикеров республиканской конвенции.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Майкл, который является выходцем из состоятельной нигерийской семьи, встречался с Тиффани на протяжении двух лет.
View this post on Instagram
View this post on Instagram
Напомним, что в среду, 20 января, новоизбранный президент США Джо Байден принесет присягу главы государства.