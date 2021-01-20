Где и когда смотреть онлайн инаугурацию Байдена в Вашингтоне

В среду, 20 января, в столице США Вашингтоне пройдет инаугурация избранного президента США Джо Байдена.

Перед инаугурацией Джо Байден должен произнести речь. Непосредственная процедура приведения к присяге начнется в 11:30 по местному времени (18:30 по киевскому).

Трансляция будет вестись на YouTube-канале комитета по проведению церемонии.

Из-за пандемии коронавируса торжества по случаю присяги Байдена будут максимально урезаны. В частности решили отказаться от традиционного парада. Вместо парада телеканалы покажут его виртуальную версию, которую будет сопровождать хроника пути Байдена к посту президента.

Джо Байден с женой и будущий вице-президент США Камалла Харрис с мужем все же проведут торжественный смотр войск, символизирующий мирную передачу власти в США.

Новый президент традиционно присягнет стране у западного фасада Капитолия. Тысячи нацгвардейцев охраняют улицы и центр Вашингтона во избежание провокаций и терактов. Капитолий и Белый дом ограждены барьерами. Во время инаугурации доступ на территорию Капитолия будет закрыт.

После смотра войск Байден подпишет указы о первых назначениях и приведет к присяге назначенных. На вечер запланирована торжественная программа.

Как сообщалось, 19 января 45-й президент США Дональд Трамп обратился к американцам с прощальной речью, в которой описал свои достижения и пожелал удачи новой администрации.