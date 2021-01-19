Модель Victoria's Secret выходит замуж за звезду «Отряда самоубийц»

41-летний американо-шведский актер Юэль Киннаман, который успешно зарекомендовал себя в Голливуде, сделал предложение своей 25-летней девушке, шведской модели Келли Гейл.
Радостной новостью пара поделилась на своих личных страницах в соцсети Инстаграм.
"Она сказала нет. Просто шучу...", - написал актер.
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Келли Гейл же описала момент самым прекрасным в своей жизни.
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Келли имеет индийско-австралийские корни. Девушка является одной из звезд Victoria's Secret. Также снималась для Playboy.
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Юэль Киннаман родом из Швеции, как и его невеста. Актер известен по фильмам "Робокоп", "Отряд самоубийц", "Девушка с татуировкой дракона" и телесериалам "Убийство" и "Видоизмененный углерод".
Встречался с американской актрисой Оливией Манн, а также с тату-мастером Клео Ваттенстрем, с которой в 2016 году поженился, но через пару лет пара решила расстаться.
С Келли Киннаман познакомился в апреле 2019 года на музыкальном фестивале Коачелла.
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Ранее "Телеграф" писал, что Warner Bros. выпустила первый тизер к сиквелу фильма "Отряд самоубийц".