Модель Victoria's Secret выходит замуж за звезду «Отряда самоубийц»

41-летний американо-шведский актер Юэль Киннаман, который успешно зарекомендовал себя в Голливуде, сделал предложение своей 25-летней девушке, шведской модели Келли Гейл.

Радостной новостью пара поделилась на своих личных страницах в соцсети Инстаграм.

"Она сказала нет. Просто шучу...", - написал актер.

View this post on Instagram A post shared by Joel Kinnaman (@joelkinnaman)

Келли Гейл же описала момент самым прекрасным в своей жизни.

View this post on Instagram A post shared by Kelly Gale (@kellybellyboom)

Келли имеет индийско-австралийские корни. Девушка является одной из звезд Victoria's Secret. Также снималась для Playboy.

View this post on Instagram A post shared by Kelly Gale (@kellybellyboom)

View this post on Instagram A post shared by Kelly Gale (@kellybellyboom)

View this post on Instagram A post shared by Kelly Gale (@kellybellyboom)

Юэль Киннаман родом из Швеции, как и его невеста. Актер известен по фильмам "Робокоп", "Отряд самоубийц", "Девушка с татуировкой дракона" и телесериалам "Убийство" и "Видоизмененный углерод".

Встречался с американской актрисой Оливией Манн, а также с тату-мастером Клео Ваттенстрем, с которой в 2016 году поженился, но через пару лет пара решила расстаться.

С Келли Киннаман познакомился в апреле 2019 года на музыкальном фестивале Коачелла.

View this post on Instagram A post shared by Joel Kinnaman (@joelkinnaman)

View this post on Instagram A post shared by Kelly Gale (@kellybellyboom)

Ранее "Телеграф" писал, что Warner Bros. выпустила первый тизер к сиквелу фильма "Отряд самоубийц".