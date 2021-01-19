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Модель Victoria's Secret выходит замуж за звезду «Отряда самоубийц»

Модель Victoria's Secret выходит замуж за звезду «Отряда самоубийц»
Обновлено 13:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram Joel Kinnaman

41-летний американо-шведский актер Юэль Киннаман, который успешно зарекомендовал себя в Голливуде, сделал предложение своей 25-летней девушке, шведской модели Келли Гейл.

Радостной новостью пара поделилась на своих личных страницах в соцсети Инстаграм.

"Она сказала нет. Просто шучу...", - написал актер.

 
 
 
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Келли Гейл же описала момент самым прекрасным в своей жизни.

 
 
 
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Келли имеет индийско-австралийские корни. Девушка является одной из звезд Victoria's Secret. Также снималась для Playboy.

 
 
 
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Юэль Киннаман родом из Швеции, как и его невеста. Актер известен по фильмам "Робокоп", "Отряд самоубийц", "Девушка с татуировкой дракона" и телесериалам "Убийство" и "Видоизмененный углерод".

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Встречался с американской актрисой Оливией Манн, а также с тату-мастером Клео Ваттенстрем, с которой в 2016 году поженился, но через пару лет пара решила расстаться. 

С Келли Киннаман познакомился в апреле 2019 года на музыкальном фестивале Коачелла.

 
 
 
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Ранее "Телеграф" писал, что Warner Bros. выпустила первый тизер к сиквелу фильма "Отряд самоубийц".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 151

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Юэль Киннаман, Келли Гейл.
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