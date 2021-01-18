"Ангел в моем животе": беременная Эмили Ратаковски порадовала фанатов новым видео

29-летняя американская модель Эмили Ратаковски, которая недавно намекнула на пол первенца, вновь показала округлившийся живот.
Новой публикацией она поделилась в Instagram.
"Ангел в моем животе", - говорится в подписи к короткому видео.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Эмили Ратаковски - известная модель и актриса. Широкую популярность ей принесли съемки в клипе Робина Тика Blurred Lines.
В 2018 году Ратаковски вышла замуж за киноактера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.
Впервые о беременности модели стало известно в октябре прошлого года, тогда она снялась для обложки популярного журнала Vogue.
Позже Ратаковски выложила снимки, на которых она предстала полностью обнаженной.
А в ноябре популярная модель устроила фотосессию, представив новую коллекцию купальников собственного бренда.