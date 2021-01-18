"Ангел в моем животе": беременная Эмили Ратаковски порадовала фанатов новым видео

29-летняя американская модель Эмили Ратаковски, которая недавно намекнула на пол первенца, вновь показала округлившийся живот.

Новой публикацией она поделилась в Instagram.

"Ангел в моем животе", - говорится в подписи к короткому видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Эмили Ратаковски - известная модель и актриса. Широкую популярность ей принесли съемки в клипе Робина Тика Blurred Lines.

В 2018 году Ратаковски вышла замуж за киноактера и продюсера Себастьяна Бир-Маккларда.

Впервые о беременности модели стало известно в октябре прошлого года, тогда она снялась для обложки популярного журнала Vogue.

Позже Ратаковски выложила снимки, на которых она предстала полностью обнаженной.

А в ноябре популярная модель устроила фотосессию, представив новую коллекцию купальников собственного бренда.