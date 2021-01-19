В интересной позе: Билли Айлиш подурачилась с подругой (фото)

19-летняя американская певица Билли Айлиш, которая стала одной из самых запрашиваемых персон на сервисе Google в 2020 году, порадовала своих поклонников очередным эпатажным кадром.

Молодая исполнительница опубликовала фотографию, на которой звезда дурачится со своей близкой подругой, актрисой Клаудией Сулевски, прислонившаяся к пятой точке певицы.

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Отметим, что снимок был сделан еще две недели назад, когда подруги присутствовали на сольном концерте Джастина Бибера, который в декабре 2020 года записал рождественский благотворительный сингл Holy.

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Напомним, что ранее Билли Айлиш потеряла около 10 тысяч подписчиков, а все из-за публикации откровенных рисунков певицы.