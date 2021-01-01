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От Билли Айлиш отписались 100 тысяч фанатов: что произошло

От Билли Айлиш отписались 100 тысяч фанатов: что произошло
Обновлено 21:17 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Американская исполнительница Билли Айлиш теряет подписчиков. Причиной этого стали эротические публикаци певицы, которые Айлиш публиковала в сториз.

Билли Айлиш поддержала флешмоб, в котором звезды публикуют фотографии из своей галереи, которые попросят у них поклонники. И опубликовала на своей странице опросник.

Один из поклонников попросил показать певицу, что изображено на ее заставке в смартфоне. Оказалось, что заставкой у Айлиш «служат» 2 обнаженные девушки.

Также подписчики Билли попросили ее показать собственноручно нарисованный рисунок, которым она "гордится". Певица написала, что "любит грудь" и показала рисунок обнаженных женских «прелестей».

Похоже, такие откровения артистки не всем поклонникам пришлись по душе и от нее начали отписываться подписчики. Билли, заметив это, прокомментировала ситуацию: "Смешно, вы ведете себя, как дети, прямо не могу поверить".

Ранее, «Телеграф» писал, что YouTube и Google Creative Lab создали бесконечный клип на трек "Bad Guy" Билли Айлиш.

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Певица, Билли Айлиш.

Автор:

Телеграф
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