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Джастин Тимберлейк рассекретил имя второго ребенка через полгода после его рождения

Джастин Тимберлейк рассекретил имя второго ребенка через полгода после его рождения
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram Justin Timberlake

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк, который выступит на инаугурации Джо Байдена 20 января, признался в прямом эфире на "Шоу Эллен Дедженерес", что он и его супруга, актриса Джессика Бил, стали родителями во второй раз.

О том, что 38-летняя звезда родила, сообщали еще в июле 2020 года. Теперь же, спустя полгода, 39-летний Джастин рассказал, что у них появился замечательный сын, которого назвали Финеас.

"Его зовут ФинеасОн классный и такой милый. Никто не спит", - пошутил Тимберлейк. "Но мы в восторге. Мы в восторге и очень счастливы. Очень благодарны".

Фил Спектор, легендарный продюсер и убийца, умер в возрасте 81 года

Напомним, что Тимберлейк и Бил поженились в 2012 году, а в 2015-м у пары родился сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк.

 
 
 
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Добавим, что в 2019 году Тимберлейка уличили в измене с коллегой Алишей Уэйнрайт. В окружении звездных супругов домыслы о романе посчитали абсурдом, а позже стало известно, что Джастин и Джессика начали посещать семейного психолога.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Дети, Джессика Бил, Джастин Тимберлейк.
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