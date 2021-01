Джастин Тимберлейк рассекретил имя второго ребенка через полгода после его рождения

Американский певец и актер Джастин Тимберлейк, который выступит на инаугурации Джо Байдена 20 января, признался в прямом эфире на "Шоу Эллен Дедженерес", что он и его супруга, актриса Джессика Бил, стали родителями во второй раз.

О том, что 38-летняя звезда родила, сообщали еще в июле 2020 года. Теперь же, спустя полгода, 39-летний Джастин рассказал, что у них появился замечательный сын, которого назвали Финеас.

"Его зовут Финеас. Он классный и такой милый. Никто не спит", - пошутил Тимберлейк. "Но мы в восторге. Мы в восторге и очень счастливы. Очень благодарны".

.@JTimberlake told me the name of his new baby! Don’t miss the full interview on my show tomorrow. pic.twitter.com/grBQ9sls0S

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) January 18, 2021