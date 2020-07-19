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СМИ: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз

СМИ: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз
Обновлено 16:12 Сегодня Телеграф
Звездные супруги, американский певец Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил, во второй раз стали родителями. Вчера, 18 июля, западные СМИ сообщили о пополнении в семье знаменитостей.

38-летняя актриса Джессика Бил родила мальчика в начале этой недели, говорится на страницах издание Daily Mail. В настоящий момент супруги не называют имя сына. Актрису уже выписали из больницы.

Сейчас Джастин и Джессика вместе с новорожденным малышом и 5-летним сыном Сайлосом скрываются от посторонних глаз в своем частном доме.

Как сообщается, мама актрисы, 65-летняя Кимберли, также проводит большую часть времени со знаменитой дочерью и внуками. О поле ребенка проговорилась близкая подруга семьи.

 
 
 
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Официальные представители пары пока никаких комментариев не давали.

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Как сообщалось ранее, в конце прошлого года певца и актера Джастина Тимберлейка обвинили в измене. СМИ предположили, что мужчина закрутил роман с коллегой Алишей Уэйнрайт. На личной странице в инстаграме мужчина оправдался, что тогда немного перебрал с алкоголем. Джастин заверил, что не намерен покидать любимую жену и сына.

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Дети, Джессика Бил, Джастин Тимберлейк.

Автор:

Телеграф
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