СМИ: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз

38-летняя актриса Джессика Бил родила мальчика в начале этой недели, говорится на страницах издание Daily Mail. В настоящий момент супруги не называют имя сына. Актрису уже выписали из больницы.
Сейчас Джастин и Джессика вместе с новорожденным малышом и 5-летним сыном Сайлосом скрываются от посторонних глаз в своем частном доме.
Как сообщается, мама актрисы, 65-летняя Кимберли, также проводит большую часть времени со знаменитой дочерью и внуками. О поле ребенка проговорилась близкая подруга семьи.
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Официальные представители пары пока никаких комментариев не давали.
Как сообщалось ранее, в конце прошлого года певца и актера Джастина Тимберлейка обвинили в измене. СМИ предположили, что мужчина закрутил роман с коллегой Алишей Уэйнрайт. На личной странице в инстаграме мужчина оправдался, что тогда немного перебрал с алкоголем. Джастин заверил, что не намерен покидать любимую жену и сына.