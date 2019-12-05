Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал слухи о своей измене

Новости шоу бизнеса:Лауреат шести премий Грэмми и двух Эмми стал одним из самых обсуждаемых знаменитостей в сети.

На днях американский поп-музыкант, которому приписывали роман с коллегой по съемочной площадке Алишей Уэйнрайт, развеял слухи. На личной странице в инстаграме звезда оправдался, что в тот вечер перебрал с алкоголем. Но не намерен покидать любимую жену и сына.

На этот раз поводом для разговоров стало не его творчество, а личная жизнь. Джастина Тимберлейка заподозрили в измене. Он провел вечер в компании коллеги по фильму "Палмер" Алишей Уэйнрайт.

Видео, на котором певец держит актрису за руку, облетело сеть. Эти кадры поспешили опровергнуть представители звезд. Они убеждали, что на той вечеринке, организованной съемочной группой, Джастин и Алиша не оставались одни. И на самом деле все было иначе, чем это интерпретировали СМИ.

В течение двух недель не стихали слухи об измене Тимберлейка. Наконец сам певец решил опровергнуть все догадки. Он опубликовал в своем инстаграме сообщение, которое расставило все на свои места.

Я чувствую, что для моей семьи очень важно развеять последние слухи, причиняющие боль людям, которых я люблю. Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и жалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел дать своему сыну. Я прошу прощения у моей прекрасной жены и семьи за то, что я поставил их в неудобную ситуацию, – признался Джастин Тимберлейк.

Джессика Бил и Джастин Тимберлейк женаты уже семь лет и воспитывают четырехлетнего сына Сайласа. Их брак состоялся в 2012 году и является одним из самых прочных в Голливуде.