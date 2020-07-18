"Лучший период жизни": 47-летняя Кэмерон Диаз рассказала, как дочь изменила ее жизнь

Голливудская актриса Кэмерон Диаз, которая стала мамой первенца полгода назад, поведала о своей нынешней жизни.

Знаменитость приоткрыла завесу тайны личной жизни. 47-летняя актриса рассказала, как проводит время и испытает огромную радость от материнства.

Кэмерон Диаз призналась, что находится в лучшей фазе своей жизни: "Это время, посвященное моей семье и дому. Сейчас я пытаюсь разумно принимать участие в жизни общества".

По словам Кэмерон, рождение дочки очень сильно повлияло и на супруга актрисы, 41-летнего музыканта Бэнджи Мэддена, с которым звезда вышла замуж в 2015 году. Гитарист группы "Good Charlotte" написал для малышки много новых песен: "Бенджи уже написал дюжину песен для Раддикс".

Актриса также отметила, что они с мужем и дальше хотят сохранять семейную жизнь в приватности. Актерскую карьеру она отложила на второй план также занявшись собственным бизнесом. Недавно Кэмерон Диаз начала выпускать вино, которое она с подругой Кэтрин Пауэр изготавливает из органического винограда.

View this post on Instagram A post shared by Cameron Diaz (@camerondiaz) on Jul 9, 2020 at 10:03am PDT

Как сообщалось ранее, голливудская актриса Камерон Диаз впервые стала мамой в 47 лет. Звездные супруги назвали девочку Рэддикс (Raddix) Мэдден.