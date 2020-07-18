Скачать
Суббота, 18.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кулеба: США одобрили продажу Украине катеров Mark VI
Кулеба: США одобрили продажу Украине катеров Mark VI
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Golden Boy-2020: Цитаишвили и Тете пробились во второй раунд голосования
Golden Boy-2020: Цитаишвили и Тете пробились во второй раунд голосования
Айшвария Рай и ее дочь госпитализированы: все из-за осложнений коронавируса
Айшвария Рай и ее дочь госпитализированы: все из-за осложнений коронавируса

"Лучший период жизни": 47-летняя Кэмерон Диаз рассказала, как дочь изменила ее жизнь

"Лучший период жизни": 47-летняя Кэмерон Диаз рассказала, как дочь изменила ее жизнь
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф
Голливудская актриса Кэмерон Диаз, которая стала мамой первенца полгода назад, поведала о своей нынешней жизни.

Знаменитость приоткрыла завесу тайны личной жизни. 47-летняя актриса рассказала, как проводит время и испытает огромную радость от материнства.

Кэмерон Диаз призналась, что находится в лучшей фазе своей жизни: "Это время, посвященное моей семье и дому. Сейчас я пытаюсь разумно принимать участие в жизни общества".

По словам Кэмерон, рождение дочки очень сильно повлияло и на супруга актрисы, 41-летнего музыканта Бэнджи Мэддена, с которым звезда вышла замуж в 2015 году. Гитарист группы "Good Charlotte" написал для малышки много новых песен: "Бенджи уже написал дюжину песен для Раддикс".

Бэнджи Мэдден и Кэмерон Диаз

Айшвария Рай и ее дочь госпитализированы: все из-за осложнений коронавируса

Актриса также отметила, что они с мужем и дальше хотят сохранять семейную жизнь в приватности. Актерскую карьеру она отложила на второй план также занявшись собственным бизнесом. Недавно Кэмерон Диаз начала выпускать вино, которое она с подругой Кэтрин Пауэр изготавливает из органического винограда.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Cameron Diaz (@camerondiaz) on

Как сообщалось ранее, голливудская актриса Камерон Диаз впервые стала мамой в 47 лет. Звездные супруги назвали девочку Рэддикс (Raddix) Мэдден.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Материнство, Кэмерон Диаз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во Франции горит готический собор XV века
02 Что не стоит есть на завтрак: продукты, которые особенно вредны натощак
03 "Держите слово": Зеленского призвали подать в отставку
04 "Танцы со звездами 2020": стало известно, с кем станцует Олег Винник (Фото, Видео)
05 В Киеве на станции метро произошел взрыв, есть пострадавший
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Держите слово&quot;: Зеленского призвали подать в отставку
"Держите слово": Зеленского призвали подать в отставку
Массовое закрытие школ на карантин с 1 сентября: Ляшко дал разъяснения
Закрытие школ на карантин с 1 сентября: Ляшко дал разъяснения
Пандемия COVID-19: Украина в списке стран &quot;красной зоны&quot;
Пандемия COVID-19: Украина в списке стран "красной зоны"
&quot;Выбрались из норки&quot;: Джамала вышла на прогулку с новорожденным сыном
"Выбрались из норки": Джамала вышла на прогулку с новорожденным сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь