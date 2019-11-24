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Подловили на горячем: Джастина Тимберлейка обвиняют в измене (Фото)

Подловили на горячем: Джастина Тимберлейка обвиняют в измене (Фото)
19:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Голливудский актер и певец Джастин Тимберлейк стал едва ли не самой обсуждаемой звездой в сети.

Все потому, что папарацци распространили кадры, на которых видно, как женатый артист нежно держит за руку свою коллегу Алишу Уэйнрайт. Фото и видео стремительно заполонили Интернет, а сторонники предположили, что звезды закрутили роман.

Как сообщает издание People, фото и видео были сделаны в Новом Орлеане, где проходят съемки фильма "Палмер" (Palmer). Как Джастин Тимберлейк, так и Алиша Вейнрайт получили в киноленте главную роль. Однако вне съемочной площадки звезд сфотографировали на балконе, где было видно, как актеры держатся за руки.

Соответствующие фото и видео сразу же стали вирусными и заполонили сеть, а поклонники Джастина Тимберлейка не сдерживали своего отчаяния, подозревая кумира в предательстве.

Однако инсайдеры уверяют, что об измене не может идти речи. Резонансные кадры были сделаны во время вечеринки, которую устроили представители съемочной группы. Джастин Тимберлейк и Алиша Вейнрайт употребляли алкоголь в компании своих коллег и не оставались наедине.

 
 
 
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"На этом балконе была целая компания. И ничего особенного там не происходило. Джастин и Алиша вместе снимаются в фильме "Палмер", они замечательные. А на вечеринке все просто отдыхали. Возможно, на этом небольшом видео кто-то что-то и рассмотрел, но на самом деле все было иначе. Там было много людей – члены их команды и друзья. Все они знают друг друга. Ничего большего не было", – рассказал инсайдер, который был на вечеринке.

Опровергнуть слухи об измене поспешили и представители актеров. Они заверили, что между Джастином Тимберлейком и Алишей Вейнрайт – исключительно дружеские отношения.

 
 
 
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"Нет никаких оснований для подобных предположений. Сейчас они вместе работают над одним проектом. В этот вечер там были не только они, но и вся съемочная группа", – заявили представители звезд. 

 
 
 
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Кроме этого, менеджеры Джастина Тимберлейка отметили, что актер очень ценит свой брак с Джессикой Бил. Общение с женой и 4-летним сыном Сайлосом он бы не хотел менять на недолгий роман. В то же время сам Джастин неоднократно рассказывал, что Джессика Бил – его настоящая вторая половинка. Пара вышла обручилась в 2012 году и является одной из самых крепких в Голливуде. 

"Когда вы находите своего человека, это как будто крещение. Вы говорите себе: "пути назад нет". Понимаете? Я уже не вернусь. Отцовство тоже похоже на это", – заявил Джастин Тимберлейк.

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Все по теме:

Семья, Кино, Фильм, Измена, Джастин Тимберлейк, Жена, Музыкант, Актер, Певец, Палмер.
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