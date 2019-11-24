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Не скрывают чувств: Кайя Гербер и Пит Дэвидсон заметили во время отдыха

Не скрывают чувств: Кайя Гербер и Пит Дэвидсон заметили во время отдыха
14:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Пара отдыхала возле бассейна и наслаждалась компанией друг друга.

26-летнего американского комедийного актера заметили во время отдыха с 18-летней фотомоделью. Через год после отмены свадьбы с певицей Арианой Гранде парень продолжает романтические отношения, о которых сейчас не говорит публично.

Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайю Гербер сфотографировали в компании актера Пита Дэвидсона. Горячие фотографии влюбленных опубликовало издание Just Jared.

Отметим, что это не первое публичное появление пары. В октябре модель заметили на свидании с Питом Дэвидсоном в Нью-Йорке. Они ужинали в одной из кофеен и попали в Инстраграм-сторис других посетителей заведения. 

 
 
 
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Kaia Gerber and Pete Davidson were spotted making out by the pool in Miami on Saturday morning. Tap this photo at the link in bio for all of the PDA pics. #KaiaGerber #PeteDavidson Photos: Backgrid

Публикация от Just Jared (@justjared)

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В эту субботу пара проводила время по-взрослому. Их страстные поцелуи в Майами зафиксировали западные СМИ. Пит был одет в черные шорты и белую футболку. Красавица Кайя Гербер демонстрировала стройное тело в черном бикини и голубой рубашке.

Кроме того, пара направлялась на вечеринку к коллеге-комику Пита Дэвидсона, держась за руки. Стиль влюбленных был сдержанный и официальный. Эпатажный актер надел черный костюм и белую рубашку. Кайя Гербер появилась в элегантном платье синего цвета с откровенным декольте.

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Знаменитости, Актер, Кайя Гербер, Пит Дэвидсон, Отнгошения.
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