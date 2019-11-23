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Риз Уизерспун опубликовала милое фото со своей 20-летней дочерью (Фото)

Риз Уизерспун опубликовала милое фото со своей 20-летней дочерью (Фото)
19:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:43-летняя голливудская актриса Риз Уизерспун в очередной раз очаровала поклонников новым снимком со своей дочерью Авой, которую называют копией звездной мамы.

Новое трогательное фото со старшей дочерью Риз опубликовала на своей странице в инстаграме. На фотографии Уизерспун вместе с 20-летней Авой позируют во время ланча.

Пользователи в сети взорвались комментариями о том, что мама и дочь больше похожи на близнецов. Актриса, которая также воспитывает 16-летнего Дикона и 7-летнего Теннесси, продемонстрировала снимок, как она выглядела в подростковые годы. Таким образом можно в очередной раз убедиться, что Ава будто капля воды похожа на маму. 

"Ланч с моей девочкой", – лаконично подписала актриса.

 
 
 
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Публикация от  (@reesewitherspoon)

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Ава часто публикует снимки своей мамы в социальных сетях и признается публично в том, что Риз научила ее положительным качествам в жизни.

"Это замечательная женщина, которая учила меня снисходительности, любви, амбициозности и трудолюбия. Она вдохновляет меня каждый день жить и быть благодарной за жизнь, которую мне подарили", – подписала фото Уизерспун ее дочь.

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Кино, Риз Уизерспун, Знаменитости, Актриса, Дочь, Фото.
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