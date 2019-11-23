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Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко показали свое жилье

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко показали свое жилье
14:42 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На своей странице в Instagram ведущий опубликовал фото, на котором запечатлен с молодой супругой.

Украинский телеведущий, автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который в июне этого года тайно женился на украинской модели Александре Кучеренко, показал свое семейное гнездышко.

Влюбленные сидят на огромном диване с яркими подушками, который расположен в гостиной.

"Мы молодая семья и после свадьбы все еще продолжаем потихоньку оборудовать квартиру. То есть время от времени нужно ходить по магазинам и выбирать какие-то важные и нужные вещи. Признаюсь честно - я ненавижу что-то долго выбирать в магазинах. В экспедициях жизнь приучила принимать решения мгновенно, в любых вопросах. Этот принцип и рефлекс работал везде, от африканских саванн до бразильских фавелл, а вот в случае с диваном в гостиную не сработал", - признается Дмитрий. 

 
 
 
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Мы молодая семья и после свадьбы всё еще продолжаем потихоньку оборудовать квартиру. То есть время от времени нужно ходить по магазинам и выбирать какие-то важные и нужные вещи. Признаюсь честно - я ненавижу что-то долго выбирать в магазинах)) В экспедициях жизнь приучила принимать решения мгновенно, в любых вопросах. Этот принцип и рефлекс работал везде, от африканских саванн до бразильских фавелл, а вот в случае с диваном в гостинную не сработал)) Выбирали ну ооочень долго, потому что решили, что это особенно важная деталь интерьера - на этом диване будем проводить много времени. Должно быть красиво, экологично и мегаудобно. Когда беглый поиск не дал результата, решили с женой поступить иначе: каждый из нас независимо друг от друга проехал по магазинам и выбирал на свой вкус, посидел на разных диванах, сфотографировал и определил фаворита.  Я за неделю вечерами после работы объехал, наверное, 5 мебельных центров. Саша независимо от меня - не меньше. И вот каждый из нас сделал свой выбор, и пришло время сверять результаты. Мы показали друг другу фото, и не сразу поняли, что произошло чудо. Оказалось, что мы выбрали один и тот же диван, только нашли и сфотографировали его в разных салонах, и в разных цветах)) Но когда поняли, что это одна и та же модель Tutto U от @blanche_ua – это был восторг. Но проблема в том, что это произошло как раз перед моим долгим отъездом в экспедицию. И выбрать тип и цвет ткани я уже не успевал. Поэтому попросил жену принять решение на свой вкус, чтобы диван стал для меня сюрпризом после экспедиции. И вот сейчас прилетаю и понимаю, что Сашка все-таки знает меня ну слишком хорошо. Она умудрилась найти в каталогах редкую ткань с непальскими узорами и мотивами)) Именно такой стиль я обожаю. Кайфуем. Диван нереально удобный. Садишься и просто растворяешься. Будто нажатием кнопки активируется режим «релакс» и окружающий мир исчезает. Лично меня особенно радует, что украинские производители так круто и стремительно взлетают вверх по качеству продукции. Диван ну вообще никак не хуже самых дорогих и топовых итальянских. Он даже лучше)) Рекомендую смело! А какой ваш любимый и самый важный предмет мебели и интерьера?

Публикация от Дмитрий Комаров (@komarovmir)

 

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Дмитрий и Александра долго выбирали удобную мебель, ведь, по мнению Комарова, диван - самая важная деталь интерьера. В итоге супруги наткнулись на понравившийся обоим "уголок", но не успели определиться с цветом - ведущий уехал в командировку.

"Я попросил жену принять решение на свой вкус, чтобы диван стал для меня сюрпризом после экспедиции. И вот сейчас прилетаю и понимаю, что Сашка все-таки знает меня ну слишком хорошо. Она умудрилась найти в каталогах редкую ткань с непальскими узорами и мотивами. Именно такой стиль я обожаю. Кайфуем", - похвастался Комаров.

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Жилье, Знаменитости, Телеведущий, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко.
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