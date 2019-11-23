Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко показали свое жилье

Новости шоу бизнеса:На своей странице в Instagram ведущий опубликовал фото, на котором запечатлен с молодой супругой.

Украинский телеведущий, автор проекта "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров, который в июне этого года тайно женился на украинской модели Александре Кучеренко, показал свое семейное гнездышко.

Влюбленные сидят на огромном диване с яркими подушками, который расположен в гостиной.

"Мы молодая семья и после свадьбы все еще продолжаем потихоньку оборудовать квартиру. То есть время от времени нужно ходить по магазинам и выбирать какие-то важные и нужные вещи. Признаюсь честно - я ненавижу что-то долго выбирать в магазинах. В экспедициях жизнь приучила принимать решения мгновенно, в любых вопросах. Этот принцип и рефлекс работал везде, от африканских саванн до бразильских фавелл, а вот в случае с диваном в гостиную не сработал", - признается Дмитрий.

Дмитрий и Александра долго выбирали удобную мебель, ведь, по мнению Комарова, диван - самая важная деталь интерьера. В итоге супруги наткнулись на понравившийся обоим "уголок", но не успели определиться с цветом - ведущий уехал в командировку.

"Я попросил жену принять решение на свой вкус, чтобы диван стал для меня сюрпризом после экспедиции. И вот сейчас прилетаю и понимаю, что Сашка все-таки знает меня ну слишком хорошо. Она умудрилась найти в каталогах редкую ткань с непальскими узорами и мотивами. Именно такой стиль я обожаю. Кайфуем", - похвастался Комаров.