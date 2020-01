После скандала с изменой: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил совершили совместный поход в ресторан (Фото)

В одном из баров, Джастин Тимберлейк провел вечер со своей коллегой по фильму "Палмер" Алишей Венрайт. Артист был без обручального кольца, а девушка проявляла к нему не дружескую симпатию: нежно гладила его по колену, тогда как он держал ее за руку.

В окружении Джастина домыслы о романе между ним и Алишей посчитали абсурдом. Тимберлейк полторы недели хранил молчание, но все же прокомментировал ситуацию в Instagram.

"Я старался держаться подальше от сплетен столько, сколько мог. Но ради моей семьи я должен развеять слухи, которые причиняют боль людям, которых я люблю. Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел подать своему сыну. Я приношу извинения своей прекрасной жене и семье за то, что поставил их в неловкую ситуацию, и сейчас я стараюсь снова быть лучшим мужем и отцом, насколько могу", - написал Джастин. Он также отметил, что продолжает работать над "Палмером" и мечтает, чтобы этот фильм получился интересным и стоящим.

И вот на днях Джастина впервые после этого скандала увидели вместе с женой Джессикой Бил на публике (при этом надо отметить, что оба не ведут свои страницы в соцсети примерно с 20 декабря).

*New pics* of Justin Timberlake and Jessica Biel enjoying intimate dinner at the swanky Hotel Bel-Air in Los Angeles pic.twitter.com/5N4ri9wYYg

— Merriam (@JT4Jess) January 9, 2020