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После скандала с изменой: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил совершили совместный поход в ресторан (Фото)

После скандала с изменой: Джастин Тимберлейк и Джессика Бил совершили совместный поход в ресторан (Фото)
08:28 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости шоу бизнеса:В конце ноября прошлого года социальные сети и американские СМИ обратили пристальное внимание на видео, снятое одним из папарацци в Луизиане.

В одном из баров, Джастин Тимберлейк провел вечер со своей коллегой по фильму "Палмер" Алишей Венрайт. Артист был без обручального кольца, а девушка проявляла к нему не дружескую симпатию: нежно гладила его по колену, тогда как он держал ее за руку.

В окружении Джастина домыслы о романе между ним и Алишей посчитали абсурдом. Тимберлейк полторы недели хранил молчание, но все же прокомментировал ситуацию в Instagram.

"Я старался держаться подальше от сплетен столько, сколько мог. Но ради моей семьи я должен развеять слухи, которые причиняют боль людям, которых я люблю. Несколько недель назад я сильно ошибся в своем решении, но позвольте мне уточнить: между мной и моей коллегой ничего не было. Я слишком много выпил в тот вечер и сожалею о своем поведении. Это не тот пример, который я бы хотел подать своему сыну. Я приношу извинения своей прекрасной жене и семье за то, что поставил их в неловкую ситуацию, и сейчас я стараюсь снова быть лучшим мужем и отцом, насколько могу", - написал Джастин. Он также отметил, что продолжает работать над "Палмером" и мечтает, чтобы этот фильм получился интересным и стоящим.

 
 
 
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Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake)

И вот на днях Джастина впервые после этого скандала увидели вместе с женой Джессикой Бил на публике (при этом надо отметить, что оба не ведут свои страницы в соцсети примерно с 20 декабря).

Гости отеля Bel-Air в Лос-Анджелесе заметили 37-летнюю Джессику и 38-летнего Джастина за ужином в ресторане на первом этаже. Так как в помещение папарацци не пустили, пару кадров нелучшего качества сделали соседи селебрити за другим столиком.

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Они провели в ресторане более трех часов, много смеялись и явно наслаждались вечером.

Он был к ней очень внимателен, постоянно обнимал. Все выглядело так, будто она все простила и они двигаются дальше, - рассказал инсайдер, добавив, что после ужина они вышли из отеля, держа друг друга за руку.

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Скандал, Джессика Бил, Измена, Джастин Тимберлейк.
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