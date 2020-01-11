Гвинет Пэлтроу призналась, что сильно страдала от разрыва с Брэдом Питтом (Видео)

Новости шоу бизнеса:Гвинет Пэлтроу дает интервью женскому журнале о моде "Harper's Bazaar", в которой признается, что сильно страдала от разрыва с Брэдом Питтом.

Еще в декабре 1997 года всех сильно удивил тот факт, что звездная пара расторгла помолвку и рассталась. Неудачная история любви актрисы и известного голливудского актера Брэда Питта заставила ее полностью потерять аппетит. Она не могла смотреть на еду и вообще переживала не самый лучший период жизни.

Более двух десятилетий спустя Гвинет сделала откровенное признание. В видео, которое появилось на официальном канале YouTube американского женского журнала "Harper's Bazaar" 10 января, актриса поделилась откровенными воспоминаниями. Увидев декабрьский выпуск журнала "Harper's Bazaar" за 1997 год, на Гвинет нахлынули воспоминание с того времени.

"Вот здесь, мне было 24 или 25. Мы как раз разорвали отношения, и я переживала и совсем не хотела ничего есть. Я была очень худой. Такие были у меня разочарование", - поделилась актриса.

Стоит отметить, что разрыв отношений с Брэдом Питтом достаточно сильно ударил по Гвинет Пэлтроу. Актриса никак не могла начать сниматься, а также чуть ли не отказалась от главной роли в трагикомедии "Влюбленный Шекспир", за которую она получила "Оскар" в номинации "лучшая женская роль". Но вначале она не могла спокойно читать сценарий фильма. "Я даже не читала его. Я просто сказала, что не могу прочитать его сейчас, потому что мне было очень больно", - призналась американская актриса.

Стоит отметить, что в новом февральском выпуске "Harper's Bazaar" 2020 года, Гвинет Пэлтроу рассказала о своем сегодняшнем состоянии: "У меня дружеские отношения с Брэдом Питтом". Также актриса поддерживает дружеские отношения со своим экс-мужем Крисом Мартином, а также его новой девушкой Дакотой Джонсоном.