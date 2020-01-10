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Нина Добрев попросила подарок у своей многочисленной аудитории в Instagram: что же она захотела?

Нина Добрев попросила подарок у своей многочисленной аудитории в Instagram: что же она захотела?
15:39 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса:Вчера, 9 января, актриса отметила день рождения. Она попросила фанатов сделать для нее в качестве подарка одну важную вещь.

В день 31-летия актриса обратилась к своей почти 19-миллионной аудитории в Instagram и сказала, что будет для нее самым ценным подарком на день рождения. Звезда призвала людей пожертвовать деньги на борьбу с пожарами в Австралии, где огонь уничтожил уже сотни тысяч диких животных и десятки людей. Рекомендованный размер пожертвования, указанный Ниной, равен 31 доллару. А для тех, кому такая сумма пожертвования некомфортна, Добрев снизила планку до 13 долларов.

"Сегодня я отмечаю свой день рождения в Австралии. И я хочу, чтобы в этот день вы пожертвовали один доллар за каждый год моей жизни. 31 доллар, чтобы помочь лесам восстановиться после пожаров. Это самый большой подарок, который я могу попросить. Для некоторых из вас это много. В таком случае пожертвуйте 13 долларов (мой возраст наоборот). Или пожертвуйте 1 доллар, если это все, что вы можете потратить. Любая сумма имеет огромное значение", — написала актриса.

Актриса со скорбью отметила, что не может без слез смотреть на кадры с погибшими в огне животными.

 
 
 
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"Просмотр фото и видео из Австралии разрывает мне сердце на части и заставляет плакать по несколько раз на дню. Я смотрю, как страдают животные, и чувствую глубочайшую боль в душе", — поделилась Нина.

"Нам надо сплотиться и помочь всем, чем сможем. Пожалуйста, помогите мне, я всем сердцем прошу вас сделать пожертвование. Мы нужны нашим пушистым братьям", — подытожила звезда.

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Австралия, Знаменитости, Подарок, Актриса, Звезды, День рождение, Нина Добрев, Пожары в Австралии.
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