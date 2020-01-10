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Великий поступок: Леонардо Ди Каприо создал фонд для спасения Австралии

Великий поступок: Леонардо Ди Каприо создал фонд для спасения Австралии
14:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Леонардо Ди Каприо создал Австралийский фонд пожаров, который уже материально помогает пожарным и жертвам стихийного бедствия.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо всегда проявлял неравнодушие к экологическим проблемам мира. Поэтому масштабные лесные пожары в Австралии он не смог обойти вниманием. 

Как известно, Австралия уже несколько месяцев страдает от масштабных лесных пожаров, которые стремительно охватили материк. В результате стихии погибли 27 человек, среди которых – трое добровольцев, которые боролись с пламенем. Сокрушительным пожар был и для флоры и фауны: по последним данным, выгорело более 10 миллионов гектаров земли и погиб миллиард животных. К ликвидации пожаров присоединилась крупнейшая в мире добровольная пожарная служба, в которую входят более 70 тысяч спасателей.

К спасению континента присоединились и знаменитости. Крис Хемсворт, Кайли Миноуг, Николь Кидман, Пинк и другие звезды пожертвовали миллионы долларов в австралийские фонды. Не стоял в стороне и знаменитый благотворитель – актер Леонардо Ди Каприо. Он стал инициатором и основателем Австралийского фонда Австралии, совместно с глобальным проектом Earth Alliance уже передал ликвидаторам стихии 3 миллиона долларов.

 
 
 
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Earth Alliance, created in 2019 by @LeonardoDiCaprio, Laurene Powell Jobs, and Brian Sheth, has launched the #AustraliaWildfireFund, a $3 million commitment to assist critical firefighting efforts in New South Wales, aid local communities most affected by the wildfires, enable wildlife rescue and recovery, and support the long term restoration of unique ecosystems, with partners @aussieark @bushheritageaus @wireswildliferescue @emersoncollective @global_wildlife_conservation. Join us in supporting these critical efforts -- please see the link in our bio to donate. #AustraliaFires Photos by Brad Fleet, Wolter Peeters/The Sydney Morning Herald

Публикация от Earth Alliance (@earthalliance)

Австралийский фонд дикой природы – это международный ответ на катастрофические пожары, который разгораются по всей стране, – говорится на официальном сайте фонда.

Крис Хэмсворт пожертвует миллион долларов на борьбу с пожарами в Авралии

Кроме этого, благотворители добавили, что все средства, которые будут поступать на счета фонда пойдут на ликвидацию пожаров, спасение зверей и восстановление более 2 тысяч домов, которые полностью сгорели в результате стихии. Поддерживает инициативу Earth Alliance, учредителями которого являются Леонардо Ди Каприо, бизнесмен Лорен Пауэлл Джобс и инвестор Брайан Шет.

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Все по теме:

Австралия, Актер, Фонд, Леонардо ди Каприо, Благотворительный фонд, Пожары в Австралии.
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