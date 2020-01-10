Великий поступок: Леонардо Ди Каприо создал фонд для спасения Австралии

Новости шоу бизнеса:Леонардо Ди Каприо создал Австралийский фонд пожаров, который уже материально помогает пожарным и жертвам стихийного бедствия.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо всегда проявлял неравнодушие к экологическим проблемам мира. Поэтому масштабные лесные пожары в Австралии он не смог обойти вниманием.

Как известно, Австралия уже несколько месяцев страдает от масштабных лесных пожаров, которые стремительно охватили материк. В результате стихии погибли 27 человек, среди которых – трое добровольцев, которые боролись с пламенем. Сокрушительным пожар был и для флоры и фауны: по последним данным, выгорело более 10 миллионов гектаров земли и погиб миллиард животных. К ликвидации пожаров присоединилась крупнейшая в мире добровольная пожарная служба, в которую входят более 70 тысяч спасателей.

К спасению континента присоединились и знаменитости. Крис Хемсворт, Кайли Миноуг, Николь Кидман, Пинк и другие звезды пожертвовали миллионы долларов в австралийские фонды. Не стоял в стороне и знаменитый благотворитель – актер Леонардо Ди Каприо. Он стал инициатором и основателем Австралийского фонда Австралии, совместно с глобальным проектом Earth Alliance уже передал ликвидаторам стихии 3 миллиона долларов.

Австралийский фонд дикой природы – это международный ответ на катастрофические пожары, который разгораются по всей стране, – говорится на официальном сайте фонда.

Кроме этого, благотворители добавили, что все средства, которые будут поступать на счета фонда пойдут на ликвидацию пожаров, спасение зверей и восстановление более 2 тысяч домов, которые полностью сгорели в результате стихии. Поддерживает инициативу Earth Alliance, учредителями которого являются Леонардо Ди Каприо, бизнесмен Лорен Пауэлл Джобс и инвестор Брайан Шет.