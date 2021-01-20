Трампа силой отговорили от дерзкой выходки в последние часы президентства

После встречи со своими юрисконсультами, президет США Дональд Трамп был предупрежден о помиловании, которое он когда-то надеялся одарить своей семье, и даже сам он поставит его в опасное с правовой точки зрения положение, создаст видимость вины и потенциально сделает себя более уязвимым.

Об этом сообщили CNN.

Трампа ранее предупредили, что помилование депутатов-республиканцев, добивавшихся их участия в восстании в Капитолии, вызовет гнев самих республиканцев в Сенате, которые определят его судьбу в предстоящем судебном процессе по импичменту.

В то же время адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне и другой поверенный, который представлял Трампа в его первом процессе по делу об импичменте, Эрик Хершманн, сделали серьезные предупреждения, пока Трамп, его дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер слушали. К другим юристам присоединились по телефону. Все они сказали Трампу, что он не должен прощать себя, свою семью или каких-либо депутатов Республиканской партии в будущем, если он не был готов перечислить конкретные преступления.

Чиполлоне и бывший генеральный прокурор Уильям Барр в начале этого месяца предупредили Трампа, что не верят, что он должен прощать себя. По предварительной информации Барр передал эту позицию Трампу перед уходом в отставку в прошлом месяце.

Трамп продолжал поднимать этот вопрос в последующие дни, даже после того, как официальные лица считали, что проблема решена. Но отрезвляющая встреча в Белом доме 16 января, казалось, развеяла эту идею.

Хотя Трамп часто отказывается от советов, с которыми он не согласен, особенно от Чиполлоне, с которым у него разорванные отношения, сообщение в субботу нашло отклик. Разговор напугал Трампа так, как мало кто из них, сказал CNN человек, знакомый с его реакцией.

Теперь Трамп покинет свой пост в безмолвии и разочарован тем, что не может обладать властью, которой он больше всего дорожил во время президентства. Ограниченный своими собственными действиями, которые помогли разжечь беспорядки в Капитолии, Трамп обнаружил, что он скован так, как он в основном избегал на протяжении всего срока своего пребывания в должности.

Стоит отметить, что Дональд Трамп в последний день своего президентства помиловал 73 человека и смягчил наказание для 70 человек. Но в этом списке нет ни основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, ни экс-сотрудника АНБ и ЦРУ Эдварда Сноудена.

Напомним, что ранее 14 января президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после импичмента, объявленного ему Палатой представителей Конгресса.