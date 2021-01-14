Трамп показался на видео после объявление импичмента

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после импичмента, объявленного ему Палатой представителей Конгресса.

В своем обращении он в очередной раз заявил, что осуждает насилие и его истинные сторонники не могут быть причастны к политическому насилию.

"Я хочу быть предельно ясен. Я осуждаю насилие. Никто из моих истинных сторонников не может быть причастен к политическому насилию, ни один мой истинный сторонник не может поддерживать неуважение к правоохранительным органам или нашему великому американскому флагу, ни один из настоящих моих сторонников не может обижать своих сограждан", - сказал Трамп в видеообращении, опубликованном в твиттере Белого дома.

Также по словам политика, в последние дни Штаты переживают "беспрецедентную атаку на свободу слова".

"Попытки цензурировать, "отменять" и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны", — отметил он.

Трамп призывает американцев "слушать друг друга, а не пытаться заставить друг друга замолчать".

Как сообщалось, Палата представителей США одобрила резолюцию об импичменте Трампу, "за" проголосовали 232 представителя. Стоит напомнить, что это уже второй раз за его президентства. Теперь резолюцию должен рассмотреть Сенат.

Напомним, 6 января, перед тем, как Конгресс США должен был утвердить избрание Джо Байдена президентом, сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Протестующие попытались устроить госпереворот. В результате штурма Капитолия погибли пять человек, в том числе один полицейский, более 60 были задержаны.