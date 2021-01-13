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Трампу объявили импичмент

Трампу объявили импичмент
23:31 Ср, 13 Январь 2021 Телеграф Фото: pravda.com.ua

Палата представителей Конгресса США 13 января огласила импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Это произошло второй раз за его каденцию.

 "За" импичмент отдали свои голоса 232 представителей (среди которых, к слову, были и сторонники Трампа), "против" - 197.

Напомним, что Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. 

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Чтобы решение об импичменте вступило в силу, его должен подтвердить Сенат 2/3 голосов. Стоит отметить, что накануне в американских СМИ появилось сообщение о том, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконел отказывается собирать сенаторов до инаугурации Джо Байдена, т.е. до официального завершения каденции Трампа. Однако процедуру могут рассмотреть и после 20 января. Сенат вполне может запретить Трампу претендовать на другие государственные должности, в том числе участвовать в следующих выборах президента.

Напомним, 6 января толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса, когда там утверждали победу Джо Байдена. Процедура была прервана на несколько часов, часть здания разграблена и разгромлена. В ходе беспорядков погибли пять человек, среди которых был полицейский.

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Наталья Граковская
Автор: Наталья Граковская Заместитель главного редактора
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США, Импичмент, Дональд Трамп.
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