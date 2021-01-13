Трампу объявили импичмент

Палата представителей Конгресса США 13 января огласила импичмент действующему президенту Дональду Трампу. Это произошло второй раз за его каденцию.

"За" импичмент отдали свои голоса 232 представителей (среди которых, к слову, были и сторонники Трампа), "против" - 197.

Напомним, что Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Чтобы решение об импичменте вступило в силу, его должен подтвердить Сенат 2/3 голосов. Стоит отметить, что накануне в американских СМИ появилось сообщение о том, что лидер республиканцев в Сенате Митч Макконел отказывается собирать сенаторов до инаугурации Джо Байдена, т.е. до официального завершения каденции Трампа. Однако процедуру могут рассмотреть и после 20 января. Сенат вполне может запретить Трампу претендовать на другие государственные должности, в том числе участвовать в следующих выборах президента.

Напомним, 6 января толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса, когда там утверждали победу Джо Байдена. Процедура была прервана на несколько часов, часть здания разграблена и разгромлена. В ходе беспорядков погибли пять человек, среди которых был полицейский.