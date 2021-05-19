"Реально порнуха..." Дима Билан удивил сеть, раздевшись в новом клипе (видео)

Российский певец Дима Билан решил порадовать своих фанов новой видеоработой. 19 мая артист выпустил не просто клип, а мини-фильм на композицию "Она моя".

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Черно-белый ролик оказался довольно неожиданным, откровенным и очень чувственным. Дмитрий обнажился в нем в прямом и переносном значениях.

"Мини-фильм, в котором переплетаются реальная жизнь и кино, прошлое и настоящее, мужское и женское, любовь и обязательства, власть и чувства" - говорится в описании видеоработы.

Реакция сети, как всегда, неоднозначна. Есть как те, кто просто в восторге от клипа, а есть и те, кому "то не так и это не этак". В комментариях можно увидеть много негативных отзывов о главной героине клипа - Екатерине Давыдовой, а точнее о ее губах.

Ранее, "Телеграф" писал, что выступление участницы от России Манижи Евровидения 2021 вызвало споры среди зрителей.