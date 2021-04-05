Пышногрудая фитнес-модель позировала в нижнем белье в свое 38-летие (фото)

Американская модель Сара Стейдж, которая не побоялась тренироваться во время своей беременности, продолжает обнародовать соблазнительные фото.

Несмотря на то, что 21 марта красавице исполнилось 38 лет, поделиться своими чувствами девушка решила только на днях.

"38 и чувствую лучшее, что я когда-либо чувствовала в своей жизни", - подписала Сара фото, на котором она изображена в белье со стаканом прохладительного напитка.

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Американская фитнес-модель живет и работает в Лос-Анджелесе. Она ежедневно занимается физическими упражнениями - ее любимым спортивным инвентарем являются гантели.

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View this post on Instagram A post shared by Sarah Stage (@sarahstage)

Сара успешно ведет свой Инстаграм - на ее страницу подписано более двух миллионов человек. Стейдж является мамой двух сыновей.

View this post on Instagram A post shared by Sarah Stage (@sarahstage)

View this post on Instagram A post shared by Sarah Stage (@sarahstage)

View this post on Instagram A post shared by Sarah Stage (@sarahstage)

Ранее сообщалось, что инста-модель из Австралии Эбби Довс показала свою "пятую точку", выглядывающую из-под алого пеньюара.